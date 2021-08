Excédent de la balance courante pour le 14e mois de suite

Photo : YONHAP News

Grâce à une belle performance des exportations, la Corée du Sud conserve des comptes courants excédentaires pour le 14e mois consécutif. C’est ce qu’indiquent les données provisoires, publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En juin, le pays a enregistré un surplus de 8,85 milliards de dollars, soit une hausse de 23,6 % en glissement annuel. En conséquence, la balance courante s’est élevée au total à 44,34 milliards de dollars au premier semestre de cette année, 132,9 % de plus qu’un an plus tôt.Du côté de la balance commerciale, elle a affiché un excédent de 7,62 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de plus sur un an. Les exportations et les importations ont bondi respectivement de 35,9 % et de 38,2 % pour atteindre 53,63 milliards et 46,02 milliards de dollars.En revanche, la balance des services a dégagé un déficit de 950 millions de dollars durant le même mois, un chiffre toutefois moins important de 400 millions sur un an, dopé par l’amélioration de la balance des services de transports qui a vu un excédent historique de 1,29 milliard de dollars.Quant à la balance des revenus primaires, à savoir le solde entre les revenus obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et ceux encaissés par les étrangers dans le pays, elle a été portée par l’augmentation des dividendes pour être excédentaire de 2,53 milliards.Dans la balance financière, les actifs nets ont grimpé de 4,29 milliards de dollars. S’agissant des investissements directs à l’étranger, ceux des sud-Coréens ont progressé de 4,07 milliards, à l’inverse les placements de capitaux étrangers en Corée du Sud de 2,87 milliards. Enfin en Bourse, les sud-Coréens ont investi 4,2 milliards de dollars de plus hors des frontières, et les étrangers 11,63 milliards de plus au pays du Matin clair.