Nihon Keizai Shimbun : la Corée du Sud domine les marchés de seulement cinq segments

Photo : YONHAP News

En 2020, les entreprises sud-coréennes ont conservé leur place de numéro un mondial dans seulement cinq filières, deux de moins que l’année précédente. C’est le résultat d’une analyse menée par le quotidien économique japonais Nihon Keizai Shimbun.Les cinq segments sont les mémoires Flash Nand, les écrans OLED, les mémoires DRAM, les téléviseurs ultra fins et les smartphones. Sans surprise, Samsung Electronics est le leader mondial des cinq segments. Dans les écrans OLED, on trouve derrière lui LG Display, dans les mémoires DRAM SK Hynix, et dans les téléviseurs ultra fins LG Electronics.En 2019, les firmes sud-coréennes dominaient sept secteurs, ce qui plaçait le pays du Matin clair à la troisième position, ex-aequo avec son voisin nippon. Mais l’année dernière, le pays a glissé pour se retrouver un rang derrière le Japon.Explications : les conglomérats du pays ont été détrônés par leurs concurrents chinois dans la construction navale et dans les écrans à cristaux liquides.