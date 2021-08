Chung Eui-yong et Antony Blinken échangent par téléphone sur la coopération humanitaire envers Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se sont parlé au téléphone aujourd’hui. Au cœur de leur conversation : l’alliance entre leurs pays et la question de la péninsule, entre autres.A en croire le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong et Antony Blinken sont convenus de continuer à coordonner leurs efforts diplomatiques en vue de faire avancer leur objectif commun de dénucléariser de manière complète la péninsule et d’y pérenniser la paix. Ils se sont également concertés sur les moyens de coopération avec la Corée du Nord.Les deux hommes ont en outre affiché leur convergence sur le fait que l’alliance Séoul-Washington continue de se développer de manière globale et bénéfique mutuellement, plus particulièrement depuis le sommet à la Maison blanche en mai entre Moon Jae-in et Joe Biden. Selon eux, les deux alliés font de leur mieux afin de concrétiser les accords intervenus lors de cette entrevue en multipliant les échanges et les consultations entre leurs hauts responsables.Le département d’Etat américain a lui aussi fait part de l’entretien téléphonique entre son patron et son homologue sud-coréen. Dans un communiqué de presse, il a précisé que les deux parties avaient réaffirmé leur volonté de dénucléariser la péninsule et d’y instaurer une paix durable et que Blinken avait manifesté son soutien au dialogue et à l’engagement entre les deux Corées.Sur le récent développement de la Corée du Nord, le ministère américain a indiqué que Chung et Blinken s’étaient mis d’accord pour se pencher sur la coopération humanitaire envers le royaume ermite. Sans oublier de souligner l’importance de l’alliance Séoul-Washington pour la promotion de la sécurité et de la prospérité dans la région Indo-Pacifique comme dans le monde.