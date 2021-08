Tennis de table masculin : l’équipe sud-coréenne finit à la 4e place

Photo : YONHAP News

Aux JO de Tokyo, les sud-Coréens ont perdu la rencontre pour la médaille de bronze en tennis de table par équipes hommes.Lee Sang-su, Jeoung Young-sik et Jang Woo-jin se sont inclinés face au trio japonais Jun Mizutani, Koki Niwa, Tomokazu Harimoto, 1 à 3, en début d’après-midi au Gymnastique métropolitain de Tokyo.La rencontre par équipes consiste en quatre matchs de simple et un match de double, chacun disputé au meilleur des 5 sets. Elle se termine lorsqu'une équipe remporte trois des cinq matchs.D’abord, Lee et Jeoung a été battu par le tandem Mizutani et Niwa (1-3). Ensuite, Jang a perdu contre Harimoto (1-3). Jeoung a arraché un point face à Niwa (3-0), mais Lee n’a pu empêcher Harimoto de gagner le troisième point décisif (0-3).Les pongistes du Matin clair rentrent ainsi bredouille dans toutes les catégories confondues, à savoir en simples hommes et femmes, par équipes hommes et femmes, ainsi qu’en double, cela pour la deuxième fois consécutive. Leur dernière médaille olympique remonte aux JO de Londres de 2012. Il s’agissait d’une médaille d’argent décrochée lors de l’épreuve par équipes hommes.