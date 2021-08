JO, jour 14 : les guerriers de Taegeuk à pied d’œuvre pour rentrer avec les dernières médailles

Photo : YONHAP News

A l’approche de la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, les athlètes tout comme leurs supporteurs sont impatients d’entendre des nouvelles de leurs victoires. Une bonne et une mauvaise pour la Corée du Sud ce vendredi après-midi : un espoir de médaille de bronze en karaté et un échec dans l’obtention d’une récompense en tennis de table.En karaté, d’abord. Le sud-Coréen Park Hee-jun affronte, ce soir, le Turc Ali Sofuoglu pour monter sur la dernière marche du podium en kata messieurs. L’épreuve se déroulera au Nippon Budokan. Si le jeune homme de 27 ans réussit à décrocher le bronze, il deviendra le premier médaillé de cette couleur de l’histoire dans cette discipline. Avec le surf, le skateboard, l'escalade, le basket 3x3, le karaté est l’un des cinq nouveaux sports à avoir fait son apparition aux Jeux Olympiques. Et Park est le seul karatéka du pays du Matin clair à avoir obtenu un ticket pour Tokyo.En tennis de table, à présent. Lors du match pour les 3e et 4e place de l’épreuve équipes hommes en début d’après-midi, Lee Sang-su, Jeoung Young-sik et Jang Woo-jin se sont inclinés face à leurs adversaires japonais, 1 à 3.Les pongistes du Matin clair quittent ainsi l’archipel les mains vides dans toutes les catégories confondues, à savoir en simples hommes et femmes, par équipes hommes et femmes, ainsi qu’en double, cela pour la deuxième fois consécutive aux olympiades. Leur dernière médaille olympique remonte aux JO de Londres de 2012.Parmi les compétitions à suivre ce soir et demain : l’escalade où Seo Chae-hyun est qualifiée pour la finale, le volleyball où l’équipe féminine sud-coréenne affrontera le Brésil pour une place en finale et enfin le match pour la médaille de bronze de baseball.Petit rappel. Jeudi soir, les baseballeurs sud-coréens ne sont pas parvenus à défendre leur titre remporté à Pékin, en s’inclinant 2 à 7 face aux Etats-Unis en demi-finale. Les hommes de Kim Kyung-moon tenteront, toutefois, de monter sur la dernière marche du podium demain après-midi, tandis que les Japonais et les Américains se disputeront quelques heures plus tard le métal le plus précieux.Le baseball, rappelons-le, a été au programme olympique jusqu’en 2008 avant de disparaître en 2012 à Londres. Il a fait son retour à Tokyo. Le fait qu'il s'agit du sport national du pays hôte a certainement joué un grand rôle.