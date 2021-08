Golf : Ko Jin-young et Kim Se-young ex aequo au 10e rang après le 3e tour

Photo : YONHAP News

La victoire d’une golfeuse sud-coréenne aux JO de Tokyo s’éloigne un peu plus. A l’issue du troisième tour qui s'est déroulé aujourd'hui, Ko Jin-young et Kim Se-young sont arrivées, à égalité, en 10e position, avec une carte totale de 206 coups, soit sept sous le par. Elles sont toutefois à huit coups de l’Américaine Nelly Korda qui est en tête du classement avec une carte de moins 15.De son côté, Kim Hyo-joo a terminé la journée au 18e rang en rendant une carte de 208 coups, soit 5 sous le par. Quant à Park In-bee, la championne olympique en titre, elle n'est arrivée qu'en 25e position avec 210 coups et trois coups sous le par.Pour le dernier tour demain, la Fédération internationale de golf (IGF) qui organise l’épreuve a décidé de commencer dès 6h 30, soit une heure plus tôt que jusqu’à présent, pour faire face à d’éventuelles intempéries prévues dans l’archipel.