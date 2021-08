Pentathlon moderne : la sud-Coréenne Kim Se-hee finit 11e

Photo : YONHAP News

A Tokyo, la sud-Coréenne Kim Se-hee a dû se contenter ce soir de la 11e place dans l’épreuve individuelle femmes de pentathlon moderne.Le pentathlon moderne aux Jeux Olympiques se dispute en quatre épreuves combinant cinq sports, l’escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied.Comme la jeune femme était à la 2e place à la fin de l’escrime, de la natation et de l’équitation, ses fans s’attendaient à ce qu’elle soit sur le podium, mais en vain.Son nom sera tout de même gravé dans la mémoire de ses compatriotes, car jusqu’ici, la meilleure performance que les athlètes du pays du Matin clair avaient obtenue dans cette discipline était de deux 11es places : une à Atlanta en 1996 et l'autre à Londres en 2012.