JO, jour 14 : toujours pas de nouvelle médaille et des attentes pour les dernières récompenses

Photo : YONHAP News

Depuis lundi, le compteur de la Corée du Sud est resté bloqué à 6 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze et à l’approche de la fin des JO, tous les yeux sont rivés vers Tokyo pour voir qui va remporter une des dernières médailles. Bien qu’ils aient fait de leurs mieux, aucun guerrier de Taegeuk n’est pourtant parvenu à monter sur le podium ce vendredi.Bilan du jour, à commencer par l’escalade. Dans cette compétition qui vient tout juste de s'achever et qui combine trois épreuves, la vitesse, le bloc et la difficulté, Seo Chae-hyun doit juste se contenter d’une qualification pour la finale. Comme elle et ses fans l’espéraient tant, la grimpeuse de 18 ans n’est pas parvenue à réaliser son rêve de devenir médaillée olympique de cette discipline qui pour la première fois intégrait le programme des JO avec le surf, le skateboard, le basket 3x3 et le karaté.Le karaté, justement. Un peu plus tôt dans la soirée, son compatriote Park Hee-jun n’a pas réussi à monter sur le podium de l’épreuve de kata messieurs. Lors du match pour la médaille de bronze disputé contre le Turc Ali Sofuoglu, au Nippon Budokan, il n’a obtenu que 26,14 points, alors que son adversaire, champion d’Europe en titre, 27,26 points. Dans cette discipline, deux médailles de bronze sont décernées. Et les perdants sont classés au 5e rang. Le rêve du jeune homme de 27 ans de devenir le premier médaillé de bronze de l’histoire de l’art martial japonais ne s’est donc pas réalisé.Déception également en pentathlon moderne. La sud-Coréenne Kim Se-hee a dû se contenter ce soir de la 11e place dans l’épreuve individuelle femmes. Le pentathlon moderne aux JO se dispute en quatre épreuves combinant cinq sports, l’escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Comme la jeune femme était à la 2e place à la fin de l’escrime, de la natation et de l’équitation, ses supporteurs s’attendaient à ce qu’elle soit sur le podium, mais en vain. Son nom sera tout de même gravé dans la mémoire de ses compatriotes, car jusqu’ici, la meilleure performance que les athlètes du pays du Matin clair avaient obtenue dans cette discipline était de deux 11es places : une à Atlanta en 1996 et l'autre à Londres en 2012.Les résultats en tennis de table n’ont pas non plus été à la hauteur. Lors du match pour les 3e et 4e place de l’épreuve équipes hommes en début d’après-midi, Lee Sang-su, Jeoung Young-sik et Jang Woo-jin se sont inclinés face aux Japonais, 1 à 3. Les pongistes sud-coréens quittent ainsi l’archipel les mains vides dans toutes les catégories confondues.Parmi les compétitions à suivre ce week-end : le golf, le baseball et le volleyball. A l’issue du troisième tour de golf féminin qui s'est déroulé aujourd'hui, Ko Jin-young et Kim Se-young sont en 10e position. Pour le dernier tour demain, la Fédération internationale de golf (IGF) qui organise l’épreuve a décidé de la faire commencer dès 6h 30, soit une heure plus tôt que d’habitude en raison du typhon.En ce qui concerne le baseball, cela sera le match pour la médaille de bronze contre la République dominicaine. Jeudi soir, les baseballeurs sud-coréens ne sont en effet pas parvenus à défendre leur titre remporté à Pékin, en s’inclinant 2 à 7 face aux Etats-Unis en demi-finale. Les hommes de Kim Kyung-moon tenteront, toutefois, de monter sur la dernière marche du podium demain après-midi, tandis que les Japonais et les Américains se disputeront quelques heures plus tard le métal le plus précieux.Et pour finir, les volleyeuses sud-coréennes, qui ont essuyé ce soir une défaite sans appel contre les Brésiliennes, affronteront la Serbie dimanche matin. Elles espèrent désormais faire aussi bien que leurs glorieuses aînées de Montréal 76, qui avaient remporté le bronze.