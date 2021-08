Escalade : Seo Chae-hyun échoue à se hisser sur le podium

Photo : YONHAP News

La sud-Coréenne Seo Chae-Hyun n’est pas parvenue à monter sur le podium de l’escalade combiné féminin. La compétition se déroulait, ce soir, au Parc de sports urbains d’Aomi à Tokyo.En finale de cette discipline qui a, pour la première fois, intégré le programme olympique, la grimpeuse sud-coréenne a terminé dernière des huit finalistes en vitesse, perdant ses trois manches de suite. Mais elle a signé son meilleur chrono avec 9''85. Après avoir terminé 7e au bloc, la jeune fille de 18 ans a réussi à rattraper une partie de son retard dans la difficulté, en terminant en 2e position dans cette épreuve qui est sa spécialité. Mais cela n’a pas été suffisant pour la victoire. Avec 112 points, elle termine en queue de classement.La jeune espoir de l’escalade sud-coréenne a fait ses débuts chez les seniors lors de la Coupe du monde de l’IFSC, la Fédération internationale de l’escalade sportive en 2019. Cette année-là, elle avait raflé quatre médailles d’or en Coupe du monde, et était devenue championne du monde de la difficulté.L’escalade combiné, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce sport, se compose de trois épreuves : la vitesse, le bloc et la difficulté. La vitesse est un parcours vertical de 15 mètres à réaliser le plus vite possible. Dans le bloc, les compétiteurs ont 4 minutes pour escalader un certain nombre de voies fixes. Enfin, la difficulté consiste à atteindre le sommet d’une voie qui se trouve à 15 mètres de haut en un seul essai. Le classement final est déterminé en multipliant le classement des trois épreuves, et le grimpeur avec le score le plus bas remporte la médaille d’or.