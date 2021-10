Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung maintient la tête dans la primaire du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung a remporté ce week-end 58,17 % des voix, à l’issue du 2e « super week » du vote organisé auprès du corps électoral civil du parti au pouvoir. Son principal rival, Lee Nak-yon a dû se contenter de la deuxième place avec 33,48 % des voix. Les deux hommes sont suivis par l’ancienne ministre de la Justice Choo Mi-ae avec 5,82 % et le député Park Yong-jin avec 2,53 %.En ajoutant les votes d’hier à Incheon, Lee Jae-myung recueille jusqu’ici 54,9 % des voix, ce qui conforte sa position de favori au sein du parti présidentiel. Quant à l’ex-Premier ministre, avec 34,33 %, il voit l’écart s’agrandir et atteindre les 200 000 voix.Précision : dans la primaire régionale qui s'est déroulée dans la grande ville portuaire à l’ouest de la capitale, le gouverneur de la province de Gyeonggi l’a également remporté haut la main avec 53,88 % contre 35,45 % pour son rival Lee Nak-yon.Lee Jae-myung a remercié ses partisans de leur soutien, qui, selon lui, n'est autre qu'un ordre de la population de lutter davantage contre la corruption. Il a par ailleurs souligné que les citoyens auraient reconnu son intégrité dans l'affaire du projet de développement immobilier de Daejangdong.Ce dernier est en effet soupçonné d’avoir octroyé des faveurs illégales à une compagnie privée, qui a réalisé d'importants bénéfices dans une affaire de promotion immobilière de Seongnam, la ville située dans la province de Gyeonggi. Il était maire de la ville à l'époque.Il ne reste plus que les primaires régionales de Séoul et de la province de Gyeonggi, ainsi que le 3e vote du collège électoral civil, pour désigner le candidat du Minjoo à la présidentielle 2022. C’est dimanche qu’on saura qui représentera le parti au pouvoir.