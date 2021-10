Canaux de communications intercoréennes : restauration après 55 jours d'interruption

Photo : KBS News

Pyongyang a rétabli ce matin les lignes de communication intercoréennes. Selon Séoul, les deux Corées ont échangé plusieurs appels à 9h via le bureau de liaison intercoréenne et les lignes militaires des zones des mers de l’Est et de mer Jaune.C’est la première fois depuis 55 jours que le pays communiste répond à des contacts téléphoniques du Sud. Le 27 juillet dernier, il avait restauré les canaux de communication après 13 mois d’interruption, mais avait de nouveau refusé de dérocher à partir du 10 août dernier, jour où la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient lancé des manœuvres militaires conjointes. Puis brusquement, le 29 septembre dernier, Kim Jong-un avait annoncé sa réouverture début octobre.Les autorités sud-coréennes estiment que cette réouverture est la base de la stabilité de la péninsule coréenne ainsi que du rapprochement des relations intercoréennes.Séoul devrait dans un premier temps en profiter pour discuter de la mise en place du système de visioconférence qu’il avait proposé cet été de manière à maintenir le dialogue malgré la propagation de la pandémie de COVID-19.Le royaume ermite, de son côté, a affirmé que son voisin devrait réfléchir sur le sens de cette démarche, et s’efforcer de réparer les relations bilatérales et de relever les défis majeurs pour se diriger vers un avenir brillant. Les « défis majeurs » semblent indiquer le retrait des politiques hostiles à l’égard de la Corée du Nord et de la politique du deux poids deux mesures, soulignés à plusieurs reprises par le dirigeant nord-coréen et sa sœur cadette Kim Yo-jong.Le régime de Kim Jong-un a également réitéré ses lamentations en disant qu’il était injuste de qualifier uniquement ses tirs de missiles balistiques d’actes de provocation.