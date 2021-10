COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse sous les 2 000 en 11 jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 1 673 nouvelles infections au COVID-19 au cours de ces dernières 24 heures, soit une baisse de 413 nouveaux cas en un jour. 1 653 cas sont des cas locaux et 20 importés.Le chiffre redescend donc sous la barre des 2 000 pour la première fois depuis 11 jours. Toutefois cette baisse serait imputable au fait que la journée d’hier était le deuxième jour du week-end de trois jours qu’a le pays qui célèbre le Gaecheonjeol, la journée de la fondation de la nation par Dangun, et que le nombre de tests de dépistage a donc chuté. 73,6 % des contaminations sont répertoriées à Séoul et dans ses environs.En ce moment, 34 595 individus sont en quarantaine pour traitement et le nombre de malades dans un état grave s’établit à 348, soit deux de plus que précédemment. Le nombre de décès a également augmenté de six pour atteindre les 2 513, ce qui représente un taux de létalité de 0,79 %.Par ailleurs, jusqu’à présent 52,6 % de la population est complètement vaccinée, soit environ 27 millions d’individus. Le taux de personnes primo-vaccinés s’élève quant à lui à 77,3 %.