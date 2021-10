Affaire du projet de développement de Daejangdong : mandat d'arrêt contre Yoo Dong-gyu

Photo : YONHAP News

Le tribunal central du district de Séoul a délivré hier soir un mandé d’arrêt contre Yoo Dong-gyu, l’ancien directeur de planification de l'Agence du développement des collectivités territoriales de la ville de Seongnam. Le Parquet lui en a fait la requête après son arrestation vendredi dernier et deux jours d'interrogations.Selon les enquêteurs, Yoo aurait conçu le projet de développement au détriment de la ville et en faveur du secteur privé dont Hwacheon Daeyu, l'entreprise privée qui a participé au développement foncier de Daejangdong situé à Seongnam. Par conséquent cela a provoqué des préjudices à l'Agence du développement des collectivités territoriales de la ville.L’homme est également soupçonné d'avoir reçu 1,1 milliard de wons en dessous de table. Le prévenu rejette en bloc toutes les allégations contre lui, soulignant que cette somme équivalente à 800 000 euros est un emprunt. Concernant le plan du projet en question, il explique avoir appliqué la formule de partage d'éventuels profits, jugée la plus raisonnable vu les résultats de l'étude préliminaire du projet.Pour rappel : Yoo était directeur de l'Agence de la gestion des infrastructures de la ville de Seongnam en 2010, avant de rejoindre l'Agence du développement foncier de la ville. Lee Jae-myung, actuellement le candidat favori du Minjoo à la présidentielle 2022, était à l’époque maire de la ville.