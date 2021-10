Tir de missile de Pyongyang : le Conseil de sécurité de l’Onu échoue à adopter une déclaration commune

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a échoué à coordonner les avis des différentes parties pour publier un communiqué commun concernant le tir d’un soi-disant missile hypersonique de Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté l’AFP samedi dernier en citant un diplomate d’un des pays présents.Selon l’agence de presse française, la réunion mobilisée d’urgence s’est déroulée pendant plus d’une heure, mais la Russie et la Chine ont affiché leur opposition à tout communiqué, stipulant que le moment n’était pas opportun, et qu’il fallait plus de temps pour analyser la situation.Ce rassemblement a été organisé à huis clos à la demande des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France à la suite de la publication de la Corée du Nord d’un lancement d’un nouveau type de projectile le 29 septembre dernier.La réunion était à l’origine prévue la veille, mais elle a été retardée d’un jour à la demande de Pékin et Moscou qui souhaitaient du temps pour examiner cette affaire.Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que huit mois après son arrivée au pouvoir l’administration de Joe Biden n’a toujours pas dévoilé sa stratégie à l’égard du pays communiste, un ambassadeur auprès du conseil onusien a expliqué que Washington étudiait toujours les données sur le sujet.