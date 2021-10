La Conférence des bibliothèques 2021 s'organise en ligne

Photo : YONHAP News

La 58e Conférence des bibliothèques de la Corée du Sud sera organisée du 13 au 15 octobre, mais cette fois-ci, en métaverse, c’est-à-dire en monde virtuel fictif. C'est ce qu'a annoncé l'Association nationale des bibliothèques du pays du Matin clair.L'édition de 2021 se déroulera sous le thème de « Méta-bibliothèque, une voie vers un monde nouveau ». Qui plus est, l'événement annuel a désormais un nouveau nom : la Conférence et l'Exposition des bibliothèques. Mais sa plus grande particularité, c'est sa formule donc en métaverse.Dans ce monde virtuel à trois dimensions se tiendront un monologue commémorant le centenaire de la naissance de Eom Dae-seop, le 1er directeur général de l'Association des bibliothèques, ainsi que des séminaires sur de nombreux sujets dont la formation des bibliothécaires ou l'exploitation des mégadonnées des bibliothèques, entre autres.Ce n'est pas tout. Les meilleures bibliothèques seront primées et de nombreuses expositions sont prévues.Tous ces programmes sont en accès libre sur le site suivant : conférence.kla.kr.