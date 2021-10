Les taux de prêt s’accroissent de 0,3 point sur un mois

Photo : Getty Images Bank

Les taux de prêt bancaire ont progressé de plus de 0,3 point en glissement mensuel. Les banques sud-coréennes dont KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, KEB Hana Bank et Woork Bank ont vu le taux variable de leur prêt hypothécaire qui s’établissait à 2,62 % et à 4,19 % passer, respectivement, à 2,981 et à 4,53 % fin septembre, soit un accroissement de 0,361 point et 0,34 point.En ce qui concerne les taux d’intérêt fixe, ils ont augmenté de 2,92 % à 3,22 % et de 4,42 % à 4,72 %. Tout comme celui du crédit qui a vu son chiffre progresser de 3,13 à 4,21 %.Les taux variable des prêts hypothécaires ont pour taux de référence le Cofix, l’indice du coût des fonds qui se base sur les données fournies par huit banques sud-coréennes, et ce dernier a connu une progression de 0,07 point pour atteindre 1,02 %.La limite des prêts a également été réduite. La KB Kookmin Bank n’autorise plus les prêts sur les cautions de logement que dans les cas d’une augmentation de celle-ci depuis mercredi dernier.Le tour de vis se poursuit donc au niveau du financement immobilier. Le mois dernier, la plupart des instituts financiers avait déjà plafonné le crédit d’un emprunteur au montant de son salaire annuel.