Photo : YONHAP News

Alors que la pluie a fait son retour sur une grande partie de la péninsule hier soir, des averses et des nuages sont encore à déplorer dans le nord du pays en cette dernière journée du congé de Gaecheonjeol.Les températures sont toujours de saison, avec un mercure compris entre 23 et 29°C dans l’après-midi.A 14h, à Séoul, la capitale, le mercure affichait 24°C. Dans le centre et le sud du territoire, malgré des nuages et un ciel couvert, le thermomètre oscillait entre 27 et 29°C.