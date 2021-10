Canaux de communications intercoréennes : Washington réaffirme son soutien à la coopération Séoul-Pyongyang

Photo : KBS News

Les Etats-Unis soutiennent fortement la coopération entre les deux Corées et sont convaincus que cette collaboration constitue un élément important pour créer une atmosphère plus stable dans la péninsule coréenne. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du département d'Etat américain, interrogé par écrit par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, suite à la restauration des canaux de communication intercoréenne ce matin.Washington avait déjà manifesté cette position quand le leader nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé la semaine dernière sa réouverture.En effet, le porte-parole de la diplomatie américaine avait réaffirmé à cette occasion que l'administration Biden n’avait aucune intention hostile envers le royaume ermite et qu’elle était disposée à rencontrer des responsables nord-coréens sans conditions préalables. Et d'appeler le régime communiste à donner une réponse positive.Tout en critiquant les tirs d'essai des missiles nord-coréens, le pays de l'Oncle Sam continue ainsi d'inviter le royaume ermite au dialogue.Les yeux sont désormais tournés vers une éventuelle réaction de Kim III, qui critique toujours les Etats-Unis de maintenir une politique hostile à son égard, d'une part, et le Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir convoqué une réunion d'urgence, de l'autre.