La plus forte augmentation en presque plus de 14 ans des prix des logements en septembre

Les prix des logements ont enregistré le mois dernier la hausse la plus forte depuis 14 ans et 9 mois en Corée du Sud.D’après les données publiées hier par la KB Kookmin Bank, ils ont progressé de 1,89 % dans la région métropolitaine et de 1,52 % à l’échelle nationale, soit les chiffres les plus importants depuis décembre 2006.Quant aux prix immobiliers à Séoul, ils se sont accrus de 1,52 % en septembre dernier. Il s’agit de la progression la plus importante depuis novembre 2020. Les arrondissements qui abritent de nombreux logements à coûts faibles ou intermédiaires se sont surtout revalorisés, comme les arrondissements de Gangbuk (3,88 %), de Dobong (2,58 %) et de Nowan (2,48 %).Les prix ont également flambé de plus de 2 % à Incheon (2,51 %) et dans la province de Gyeonggi (2,02 %) qui entoure la capitale sud-coréenne.De son côté, le montant de la caution pour le système de location d’un logement en échange d’un important dépôt de garantie, appelé « jeonse », a lui aussi augmenté de 0,99 % à Séoul, de 1,31 % à Incheon et de 1,19 % dans la province de Gyeonggi.Enfin, l’indice de perspective sur les prix de vente des logements a légèrement reculé pour atteindre 123. Si le chiffre dépasse les 100, cela montre que les gens misent sur l’augmentation des prix de leurs maisons dans les mois à venir.