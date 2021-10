Moon Jae-in félicite le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président de la République a envoyé hier au nouveau Premier ministre japonais une lettre de félicitations.D’après la porte-parole de la Cheongwadae Park Kyung-mee, Moon Jae-in y a proposé à Fumio Kishida de faire des efforts communs pour développer les relations entre leurs pays, en les orientant vers l’avenir. Le chef de l’Etat sud-coréen a ajouté s’attendre à ce que les deux nations « deviennent un modèle de coopération en tant que voisines les plus proches géographiquement et culturellement, et partageant des valeurs fondamentales de la démocratie et de l’économie de marché ».L’hôte de la Maison bleue a en même temps souligné que Séoul était prêt à « communiquer en face à face » avec le nouveau gouvernement de Tokyo, et souhaite relever ensemble les défis mondiaux comme ceux de l’épidémie de coronavirus et du changement climatique.Moon a également adressé un message à Yoshihide Suga, qui quitte le pouvoir, pour rendre hommage à ses efforts pendant un an d’exercice à la tête du gouvernement.