COVID-19 : le Premier ministre demande de prévoir des mesures pour ne pas discriminer les non-vaccinés

Photo : YONHAP News

Face à la polémique grandissante liée à un éventuel « passe sanitaire », le Premier ministre Kim Boo-kyum a souligné l’importance de prévenir toute discrimination envers les non-vaccinés. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui lors d’une réunion consacrée à la lutte contre l’épidémie de COVID-19.A cette occasion, le chef du gouvernement a appelé les ministères concernés à élaborer des mesures à l’avance afin de tenir compte de l’opinion publique et de trouver un consensus social.Le Premier ministre a ensuite mis en avant la nécessité de revoir l’organisation de l’actuel système médical afin de l’adapter à l’étape du « vivre avec le COVID-19 ». Dans la foulée, il a demandé à l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA) et aux collectivités locales de prévoir un système de traitement à domicile.A propos de la campagne de vaccination destinée aux adolescents, Kim a expliqué que beaucoup de pays ont déjà vacciné leurs jeunes, confirmant les effets positifs des vaccins contre le virus. Il a ensuite rappelé que 94 % des cas confirmés lors de la 4e vague de l’épidémie concernaient ceux qui n’ont reçu aucune injection de vaccin anti-covid. D’où la nécessité de se faire vacciner d’autant que toute personne devient éligible à la vaccination à partir du 18 octobre.Kim Boo-kyum a enfin demandé à la population rester toujours vigilante malgré la progression de la vaccination et de respecter les gestes de protection dans la vie quotidienne.