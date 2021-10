Vaccination anti-COVID : début de la prise de rendez-vous pour les adolescents

Photo : YONHAP News

La vaccination anti-COVID s’ouvre désormais aux adolescents. Les inscriptions seront effectuées en ligne : les 16-17 ans entre 20h ce soir et 18h le 29 octobre et les mineurs de 12 à 15 ans entre le 18 octobre et le 12 novembre.Ils se feront inoculer respectivement du 18 octobre au 13 novembre et entre le 1er et le 27 novembre.Leur vaccination se fait sur la base du volontariat. L'accord d'un seul des deux parents, ou des responsables légaux, est nécessaire.La prise de rendez-vous pour l’injection d’une dose de rappel pour les plus de 60 ans et pour les personnes les plus fragiles débute elle aussi. Les résidents et les employés des établissements à très haut risque de contamination ainsi qu’une partie du personnel soignant ou d’employés d’hôpitaux, entre autres, sont concernés.La dose de rappel doit être administrée six mois après la dernière injection de vaccin.