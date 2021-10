Onu : Pyongyang poursuit le développement de ses programmes nucléaires et balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de développer ses technologies nucléaires et balistiques et à défier les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a révélé un nouveau rapport publié hier par un groupe d’experts du comité du Conseil, chargé de veiller à l’application des sanctions internationales imposées à Pyongyang.Le document précise que le pays communiste poursuit ses efforts pour acquérir des technologies et des composants étrangers en vue de perfectionner ses programmes atomiques et balistiques, en dépit des difficultés économiques auxquelles il est confronté. Et d’ajouter qu’il contourne les mesures punitives de façon de plus en plus sophistiquée.Ce rapport du panel d’experts est élaboré deux fois par an. Celui publié hier concerne ses travaux de février à août.