Moody’s accorde sa 3e meilleure note aux prochaines obligations sud-coréennes de stabilisation des changes

Photo : YONHAP News

Moody’s a attribué « Aa2 » aux obligations de stabilisation des changes en dollar américain et en euro que le gouvernement sud-coréen envisage d’émettre au second semestre pour un montant maximal de 1,5 milliard de dollars. C’est ce qu’a annoncé hier l’agence internationale de notation financière.Il s’agit de sa troisième meilleure note propice aux investissements parmi les dix. Il faut dire aussi que l’agence maintient la même note de crédit pour le pays du Matin clair.Moody’s a expliqué sa décision par une économie sud-coréenne de grande taille, compétitive et diversifiée.Hier également, Standard et Poor's a elle aussi annoncé avoir accordé aux obligations chirographaires en dollar et en euro dont le gouvernement de Séoul prépare l’émission, « AA » à long terme, soit la même note que pour la dette souveraine de la Corée du Sud.