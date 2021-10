Photo : YONHAP News

La semaine continue comme elle a commencé, globalement très beau dans la partie sud du pays, alors que le nord connait une alternance d’averses et de nuages. Quelques gouttes de pluie sont attendues sur Séoul, la capitale, à Chuncheon et dans l’ile Ulleung, dans l’est du pays.Les températures restent très élevées pour la saison. D’après Météo-Corée, il fait dans l’après-midi 25°C à Séoul, 28°C à Daejeon et à Daegu, 29°C à Gwangju et enfin 30°C à Ulsan.