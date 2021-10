Billboard Hot 100 : « My Universe » de BTS et Coldplay occupe le trône

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen Bangtan Boys a reconquis le sommet du Billboard Hot 100 avec « My Universe » né de la collaboration inédite avec le groupe de rock britannique Coldplay. C’est ce que vient d’annoncer le magazine américain musical sur son site officiel.Ce single publié le 24 septembre dernier est donc devenu le 6e titre de BTS à prendre la tête du fameux classement des titres les plus écoutés outre-Atlantique. Le septuor ayant occupé la première place de ce palmarès en septembre 2020 avec « Dynamite », a ainsi réalisé cet exploit à six reprises en un an et un mois, soit un nouveau record de vitesse derrière les Beatles qui ont établi ce record en à peine un an et deux semaines entre 1964 et 1966.Le groupe de k-pop dirigé par RM a également réussi à rentrer directement à la première place du Hot 100 pour la cinquième fois, égalisant le record détenu par le roi du hip-hop Drake et la célèbre chanteuse américaine Ariana Grande.