COVID-19 : moins de 2 000 nouveaux cas pour la 2e journée consécutive

Photo : YONHAP News

1 575. C’est le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 recensés ces dernières 24 heures. La Corée du Sud comptabilise ainsi moins de 2 000 contaminations supplémentaires pour la deuxième journée consécutive, et ce sous l’effet de la baisse des dépistages durant ce week-end prolongé.Sur les sept derniers jours, en moyenne 2 489 nouveaux cas avaient été détectés par jour, soit une hausse de 461 malades par rapport à une semaine plus tôt.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, le Premier ministre a de nouveau exhorté les récalcitrants au vaccin à se faire inoculer au plus vite. Kim Boo-kyum a alors tenu à évoquer le fait que 92 % des cas positifs confirmés pendant la quatrième vague épidémique concernent les non-vaccinés ou les personnes qui n’ont pas achevé leur schéma vaccinal.A propos de la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans, qui commencent à prendre rendez-vous aujourd’hui, le chef du gouvernement se voulait rassurant, disant que le sérum est bel et bien efficace dans cette tranche d’âge aussi.Trois quarts des habitants du pays (77 %) ont reçu au moins une dose de vaccins et 53 % sont totalement vaccinés.A propos du passe vaccinal que le gouvernement envisage d’adopter, Kim a souligné l’importance du consensus social, et ce afin que les non-vaccinés ne soient pas discriminés ou marginalisés.