COVID-19 : reconnaissance en Corée du Sud de la vaccination effectuée à l’étranger

Photo : YONHAP News

La vaccination anti-COVID à l’étranger sera elle aussi reconnue comme celle effectuée en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le centre de gestion de crise.Lors d’un point de presse, un de ses responsables a précisé que les personnes ayant achevé un schéma vaccinal complet hors des frontières pourraient obtenir un certificat de vaccination à partir de ce jeudi. Actuellement, aucune exception aux restrictions sanitaires ne leur est accordée.Les ressortissants sud-coréens et étrangers, les soldats américains et les diplomates étrangers basés en Corée du Sud et leurs familles bénéficieront de la nouvelle mesure. Une condition : ils doivent présenter une attestation d'exemption de quarantaine à l'arrivée dans le pays et doivent ensuite suivre des procédures nécessaires pour se procurer le certificat électronique ou en papier.Les sérums reconnus dans le pays du Matin clair sont ceux avalisés par l’Organistaion mondiale de la santé (OMS). Il s’agit d’AstraZeneca, y compris Covishield, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm et Sinovac.