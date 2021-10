Neutralité carbone : cacophonie avant la finalisation d’une feuille de route nationale

Photo : KBS News

Trois scénarios de neutralité carbone à l’horizon 2050 ont été présentés pour la première fois en août en Corée du Sud. Or, deux d’entre eux préconisent toujours l’utilisation de combustibles fossiles.En outre, une polémique a été lancée sur la fiabilité des données établies par les pays étrangers dont s’est servie comme référence la commission présidentielle créée pour parvenir à la neutralité carbone. Et plusieurs membres de celle-ci ont démissionné, dénonçant la partialité des discussions au sein de cet organisme, qui regroupe notamment des responsables gouvernementaux, des experts ou encore des représentants de la société civile.L’un de ces membres démissionnaires, le moine Beopman a récemment exprimé sa déception. Il a avoué avoir eu le sentiment de « se trouver face à un mur géant » lorsqu’il écoutait les avis échangés lors des réunions avec ses autres membres.Le religieux a alors affirmé que son appel avait été ignoré. De fait, il avait exhorté la commission à revoir à la hausse les « contributions déterminées au niveau national (CDN) » pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 et à élaborer un scénario de neutralité carbone 2050 sur la base de cette révision.La pression internationale s’acccroît aussi sur la Corée du Sud. L’Alliance pour l’énergie sans charbon de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques a adressé une lettre au gouvernement de Séoul.Dans cette missive, elle a appelé celui-ci à cesser les émissions de GES de ses centrales thermiques au charbon. Elle lui a demandé en même temps de ne plus construire ce type de centrales sur son territoire. La lettre a été signée par les ambassadeurs du climat de sept pays, parmi lesquels le Royaume-Uni et le Canada.Dans ce contexte, la députée Lim Lee-ja, membre de la commission parlementaire de l’environnement et du travail a elle aussi insisté sur la nécessité pour l’exécutif d’élaborer au plus vite une feuille de route accélérée vers la décarbonisation et de faire preuve de leadership à la hauteur de son objectif d’accueillir la 28e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique en 2023.Séoul doit finaliser son scénario définitif avant la fin du mois pour annoncer en novembre son objectif de réduction des émissions de CO2 devant l’Onu.