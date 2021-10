Chung Eui-yong retrouve Antony Blinken à Paris et participe à l’assemblée virtuelle de la CNUCED

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et américain des Affaires étrangères se sont brièvement rencontrés hier à Paris, où se tient la conférence ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agissait de leur deuxième réunion en deux semaines. Chung Eui-yong et Antony Blinken s’étaient entretenus le 22 septembre à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.Hier, les deux hommes ont de nouveau échangé sur les relations entre leurs pays et plusieurs autres sujets d’intérêt commun comme celui lié à la situation dans la péninsule.Le chef de la diplomatie sud-coréenne est alors revenu sur l’offre de son président sur la fin officielle de la guerre de Corée. Dans sa prise de parole à la tribune de l’Assemblée de l’Onu, le 21 septembre, Moon Jae-in avait proposé une rencontre à trois, les deux Corées et les Etats-Unis, ou à quatre avec la Chine pour déclarer ensemble la fin du conflit sur la péninsule. Chung et Blinken sont ensuite convenus de rester en communication étroite pour se pencher sur ce dossier.Par ailleurs, le ministre sud-coréen a pris part à la 15e assemblée générale de la CNUCED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, qui se déroule par liaison vidéo du 3 au 7 octobre.Dans un discours préenregistré, Chung a affiché la volonté de son gouvernement de contribuer à préparer une ère post-COVID-19. Il a souligné l’importance de la répartition juste et équitable des vaccins contre le coronavirus pour promouvoir la résilience mondiale.Et d’ajouter que Séoul continuera à faire en sorte d’aider les classes vulnérables comme les femmes et les travailleurs à statut précaire. Sans oublier de solliciter le soutien international à la candidature de son pays pour accueillir la 28e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP28) en 2023.