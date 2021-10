Coup d'envoi du 26e Festival international du film de Busan

Photo : YONHAP News

La 26e édition du Festival international du film de Busan (BIFF) débute aujourd’hui pour dix jours. La cérémonie d’inauguration aura lieu à 18h au théâtre en plein air du Busan Cinema Center. Elle sera animée par les vedettes de cinéma Song Joong-ki et Park So-dam. L’événement s'ouvrira par la projection du long-métrage sud-coréen « Heaven : To the Land of Happiness » réalisé par Im Sang-soo.Le défilé des cinéastes sur le tapis rouge, annulé l’an dernier sur fond de COVID-19, reprendra cette année et la cérémonie de clôture accueillera également des spectateurs en présentiel.Pour cette édition, 223 films de quelque 70 pays seront diffusés dans une trentaine de salles de six cinémas. Afin de respecter le protocole sanitaire, seuls 50 % des sièges sont disponibles. Chaque œuvre sera à l’écran pour deux ou trois séances contre une l'an dernier.« New Currents », la seule catégorie en compétition, sera disputée par 11 œuvres. La réalisatrice canadienne d'origine indienne Deepa Mehta est désignée comme la présidente du jury.Le festival s’achèvera le 15 octobre avec la diffusion du film « Anita » du réalisateur hongkongais Leung Lok Man.Par ailleurs, « Escape from Mogadishu » représentera la Corée du Sud aux prochains Oscars du cinéma dans la catégorie du meilleur film étranger. Le long métrage de Ryoo Seung-wan est tiré d'une histoire vraie sur la fuite de diplomates sud et nord-coréens en Somalie. Le Conseil du film coréen a justifié ce choix par les scènes d'action et le suspense de qualité ainsi que le drame suscité par le conflit et la coopération entre les deux Corées.