Andrew Kim : Kim Jong-un voulait la confiance de Washington au sommet de Singapour

Photo : YONHAP News

Pyongyang aurait voulu la confiance de Washington lors de leur premier sommet qui s’est tenu en juin 2018 à Singapour.C’est ce qu'a témoigné Andrew Kim, l’ancien chef du centre de la mission coréenne de l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA) qui s’est chargé en coulisses des négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.Selon l’ex-officier américain, Kim Jong-un a demandé à Donald Trump ce qu’il pense de lui après 40 minutes passées ensemble, comme s’il attendait une certaine réponse.L’ancien président américain a affirmé le trouver intelligent et un peu mystérieux, ce qui ne semblait pourtant pas satisfaire son interlocuteur. Ce dernier a donc voulu savoir s’il pouvait lui faire confiance. A cette question, Trump a répondu par l’affirmative en disant que c’était évident qu’il se fiait à lui alors qu’ils doivent travailler ensemble pour résoudre des dossiers importants. Kim avait enfin l’air d’avoir la réponse escomptée.L’ancien agent de la CIA a ajouté que l’homme fort de la Corée du Nord avait ensuite conduit les négociations de façon confiante et que sa sœur cadette Kim Yo-jong avait accueilli la délégation de Washington avec les bonnes manières et beaucoup de modestie.En ce qui concerne la politique nord-coréenne de Joe Biden, Andrew Kim a estimé que Pyongyang souhaiterait une feuille de route plus concrète. Il est aussi revenu sur un nouveau sommet intercoréen. Pour lui, une rencontre en face à face semble peu probable, mais une visioconférence pourrait se tenir avant la fin du mandat du président sud-coréen Moon Jae-in en mai prochain.