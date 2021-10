Parlement : l’affaire Daejangdong perturbe totalement l’audit annuel sur les actions du gouvernement

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a entamé vendredi son audit annuel sur les actions du gouvernement.Mais hier encore, les députés membres des commissions concernées se sont quasiment interrompus. Toutes les discussions étaient tournées vers l’affaire Daejangdong, du nom d’une division de la ville de Seongnam en banlieue sud de Séoul.Pour rappel, un vaste projet de promotion immobilière y a été lancé en 2015, lorsque Lee Jae-myung, en tête de la primaire du Minjoo au pouvoir pour la présidentielle de 2022, était encore maire de la ville. Un projet qui suscite des soupçons de corruption ou de trafic d’influence. Des proches de Lee, des anciens magistrats ou encore un député de l’opposition conservatrice sont cités dans cette affaire devenue donc politico-financière. Et le Parquet comme la police poursuivent leurs enquêtes séparément.Le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, cherchent donc à en faire leur cheval de bataille, tirant chacun les choses de son côté. Le premier attaque en même temps le second sur un autre soupçon concernant Yoon Seok-youl, candidat de celui-ci pour la course à la Cheongwadae. Cet ancien procureur général est suspecté d’avoir incité l’opposition à porter plainte contre plusieurs personnalités proches de l’administration de Moon Jae-in lorsqu’il était encore au poste de procureur général, et ce avant les législatives du 15 avril 2020 en vue d’influencer les élections.Ces deux affaires semblent continuer à parasiter les débats de l’Assemblée tout au long de son dernier audit avant la fin du quinquennat de Moon Jae-in.