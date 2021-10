Prix à la consommation : hausse de plus de 2 % en septembre

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation a progressé de plus de 2 % en septembre pour le sixième mois consécutif. D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), il s’est élevé à 108,83 en enregistrant une hausse de 2,5 % sur un an. Le taux d’inflation au troisième trimestre de l’année s’est ainsi établi à 2,6 %, soit son plus haut depuis le premier semestre 2012.La hausse des prix du pétrole de 22 % est principalement responsable de l’inflation globale. Les produits industriels ont ainsi connu une augmentation de 3,4 %, un niveau jamais atteint depuis mai 2012. Les aliments transformés ont également crû de 2,5 %.Même constat pour les prestations de service. Avec le renchérissement des ingrédients alimentaires, les frais de services individuels ont augmenté de 2,7 % et les loyers de 1,7 %Quant aux produits agricoles et halieutiques et de l’élevage, ils ont connu une montée moins importante, de 3,7 %. Notamment, les produits agricoles ont régressé, une première depuis mai 2020.Les perspectives d’avenir s’annoncent inquiétantes. Les prix des services individuels devraient grimper à la suite de l’amélioration du moral des consommateurs. S’y ajouterait la revalorisation des prix du baril, du lait et des frais d’électricité.Le ministère de l'Economie et des Finances prévoit également que le coût de la vie devrait enregistrer une progression plus importante en octobre en raison de la pression inflationniste.Afin d’assurer la stabilité des prix, les autorités publiques projettent de geler au maximum les tarifs des services publics au quatrième trimestre et de surveiller l’augmentation excessive des cours des aliments transformés.