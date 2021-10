Réserves de change : encore un nouveau record

Photo : YONHAP News

Les réserves de devises étrangères de la Corée du Sud ont encore renouvelé leur record en grimpant de 40 millions de dollars en un mois.Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), le chiffre s’est élevé à 463,97 milliards de dollars fin septembre.La valeur en dollar des autres monnaies a reculé en raison de la hausse du billet vert, mais les recettes générées par la gestion de ces actifs ont progressé.Plus précisément, les valeurs mobilières se sont accrues de 1,05 milliard de dollars et les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) de 190 millions de dollars.En revanche, les dépôts en devises et la position de réserve au FMI ont régressé respectivement de 1,15 milliard et 50 millions de dollars. Les réserves en or se sont maintenues au même niveau, à savoir 4,79 milliards de dollars.La Corée du Sud s’est classée 8e en matière d’avoirs en devises étrangères fin août dernier avec 463,9 milliards de dollars. C'est toujours la Chine qui a occupé la tête du classement. Elle est suivie du Japon et de la Suisse.