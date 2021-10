COVID-19 : un retour progressif à la normale à l’ordre du jour de l’audit parlementaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a interrogé aujourd’hui le ministère de la Santé et du Bien-être et l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) dans le cadre de son audit sur les actions du gouvernement.Le ministre de la Santé a alors annoncé que son ministère préparerait le retour à une vie proche de la normale, soit une vie similaire à celle d’avant-COVID, après avoir recueilli suffisamment d’opinions publiques.Kwon Deok-cheol a ajouté que les nouvelles mesures de distanciation sociale seraient mises en place étape par étape en fonction du taux de vaccination contre le coronavirus et qu’un nouveau système de soins médicaux serait établi pour prioriser les « grands malades » et concilier la lutte contre les maladies contagieuses et la vie quotidienne.Les prochaines discussions seront donc largement consacrées au plan de développement de vaccins et de traitements ainsi qu’aux mesures à prendre pour un retour progressif à la normale. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission conjointe dédiée avec à sa tête son chef et un expert. Dans ce processus, il compte tirer les leçons des expériences des pays étrangers, où la vie a déjà repris un rythme normal.Par ailleurs, les autorités sanitaires négocient avec le laboratoire pharmaceutique américain MSD pour passer un contrat de précommande de son médicament anti-COVID, la première pilule censée réduire de moitié les risques d’hospitalisations et de décès. Elles n’ont pas oublié non plus de rappeler que même après la commercialisation de ce comprimé, la vaccination serait indispensable.Du côté des nouveaux cas positifs au coronavirus, la Corée du Sud en comptabilise 2 028 en l’espace de 24 heures. 75 % d’entre eux ont été répertoriés dans la région métropolitaine de Séoul. Leur nombre est ainsi repassé au-dessus de la barre des 2 000 en trois jours. Les autorités de santé ont souligné que la vigilance devait être de mise.