Présidentielle 2022 : les débats télévisés se succèdent

Photo : YONHAP News

Les débats télévisés se poursuivent entre les candidats à la primaire des deux principaux partis politiques du pays pour la présidentielle de mars 2022.Hier, le Minjoo, la majorité présidentielle, a tenu le 13e et dernier débat entre quatre postulants, avant de désigner son candidat définitif le 10 octobre si l’un d’entre eux obtient la majorité des voix exprimées. Mais il s'agissait presque d'un duel entre le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, qui fait la course en tête, et son rival, l’ex-Premier ministre Lee Nak-yon.Le contenu des échanges était similaire au dernier débat. Le second a mené la première charge au sujet du projet de promotion immobilière à Daejangdong dans la ville de Seongnam, dont le premier était autrefois maire. Un projet qui suscite des soupçons de corruption. L’ancien chef du gouvernement a alors insisté sur le fait que le gouverneur en exercice en est responsable lui aussi.Lee Jae-myung ne s’est pas démonté. L’ancien édile a défendu un projet exemplaire qui avait grandement bénéficié à la ville qu’il avait dirigée. Dans le même temps, il a contre-attaqué et dénoncé la flambée des prix des logements lorsque Lee Nak-yon était chef du gouvernement.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, a lui aussi organisé hier l’ultime débat avant le choix, ce vendredi, de quatre des huit prétendants. Là aussi, la guerre des nerfs a été engagée particulièrement entre l’ex-procureur général Yoon Seok-youl, en tête des intentions de vote, et ses rivaux souhaitant être sélectionnés parmi les quatre candidats.