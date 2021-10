Jang Ha-sung : Séoul et Pékin s'accordent sur le nouveau voyage sud-coréen de Xi Jinping

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud à Pékin a déclaré que la Corée du Sud et la Chine partageaient un consensus, selon lequel les deux pays organiseront un nouveau voyage à Séoul de Xi Jinping dès que la situation sanitaire liée au coronavirus se sera améliorée, et qu’il poursuivrait ses efforts en ce sens en étroite communication avec le gouvernement chinois.Jang Ha-sung a fait cette déclaration devant la commission de la diplomatie et de la réunification du Parlement, qui l’a interrogé aujourd’hui par liaison vidéo pour son audit sur les actions de l’ambassade.Le représentant sud-coréen a également fait savoir que Squid Game, la série sud-coréenne qui cartonne sur Netflix, était diffusée sur une soixantaine de sites web illégaux de l’empire du Milieu. Sachez que la plateforme américaine n’y est pas autorisée et que la distribution de nouveaux films et séries télévisées sud-coréens est interdite elle aussi.Egalement dans le cadre de l’audit parlementaire, l’ambassadeur sud-coréen à Tokyo Kang Chang-il a de son côté jugé difficile d’espérer un changement soudain dans les relations Séoul-Tokyo même si Fumio Kishida a pris la tête du gouvernement nippon.