Le mercure est en forte baisse ce mercredi dans la moitié nord du pays, avec 17°C à Séoul et 18°C à Gangneung. Quelques gouttes de pluie sont tombées dans la journée sur Séoul et sa région ainsi que sur la côte est.Partout ailleurs, la chaleur persiste, avec 29°C à Gwangju, dans le sud-ouest, et 28°C sur l'île méridionale de Jeju.