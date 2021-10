A Paris, Chung Eui-yong s’entretient séparément avec ses homologues de 3 pays d’Europe

Photo : YONHAP News

En voyage à Paris pour la conférence ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est également entretenu séparément avec ses homologues de trois pays d’Europe : la France, le Luxembourg et la Hongrie.Chung Eui-yong et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian ont échangé sur les relations entre leurs pays, la situation dans la péninsule ainsi que la lutte contre le COVID-19 et le changement climatique.Ils se sont alors réjouis de la poursuite des échanges « essentiels » entre Séoul et Paris en dépit des vagues épidémiques et des efforts communs pour agir face au réchauffement climatique. Le premier en a profité pour exhorter l’Hexagone, qui prendra en janvier la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois, à faire en sorte de consolider les liens entre celle-ci et la Corée du Sud.Lors des discussions entre Chung et le ministre luxembourgeois Jean Asselborn, les deux hommes ont évoqué le 60e anniversaire, en 2022, de l’établissement des relations entre les deux nations, et sont convenus de travailler en étroite coopération en vue de relancer les échanges bilatéraux de tous horizons.A noter que Jean-Yves Le Drian et Jean Asselborn ont tous deux réaffirmé leur soutien au processus de paix dans la péninsule coréenne, mené par l’administration de Moon Jae-in.Enfin, les relations diplomatiques et commerciales Séoul-Budapest ont dominé la conversation entre leurs ministres des Affaires étrangères. Chung et Peter Szijjarto ont souligné que malgré la crise sanitaire, le volume des échanges commerciaux bilatéraux avait atteint un record historique et que leur coopération s’étendait aux secteurs en pleine croissance.Le visage de la diplomatie sud-coréenne a par ailleurs sollicité le concours du pays d’Europe centrale pour élargir la coopération et les investissements entre Séoul et les quatre Etats de Visegrad : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.