Nouvel entretien téléphonique des vice-ministres de 7 pays dont la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères de sept pays, dont la Corée du Sud, ont de nouveau échangé par téléphone sur la situation liée au COVID-19 et la coopération en matière de vaccins.Leur entretien, le 20e en un an et dix mois, a été présidé par l’Américaine Wendy Sherman. Le pays du Matin clair y a été représenté par son second vice-ministre Choi Jong-moon. Les cinq autres Etats participants sont le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et le Vietnam.D’après la diplomatie sud-coréenne, leurs discussions ont largement été consacrées à la situation épidémique dans chacune des sept nations, à son programme de production de vaccins contre le coronavirus, ou encore à son plan de partage de doses au niveau bilatéral comme multilatéral.Les hauts diplomates américain et australien en ont profité pour faire part des enjeux de la nouvelle alliance sécuritaire de leurs pays avec le Royaume-Uni, connue sous le nom d'AUKUS. Choi a alors réaffirmé la position de Séoul, qui souhaite voir le pacte trilatéral contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.Et sur les résultats des dirigeants du sommet du Quad, le dialogue de sécurité entre USA, Japon, Australie et Inde, tenu le 24 septembre à Washington, le vice-ministre sud-coréen a indiqué que Séoul était disposé à coopérer avec tous les partenariats, s’ils contribuent à la paix et à la prospérité dans la région comme dans le monde et qu’ils sont ouverts, transparents et inclusifs.