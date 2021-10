PPA : un nouveau cas identifié dans la province de Gangwon

Photo : KBS News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été signalé, hier, dans une ferme d’élevage située dans le district d’Inje, dans la province de Gangwon.Selon la cellule centrale de gestion de cette maladie virale, il s’agit d’une truie qui a montré des symptômes suspects. Les autorités sanitaires ont immédiatement mis en place une série de mesures d’urgence, à savoir abattre quelque 550 cochons de l’exploitation, interdire l'accès des personnes et des véhicules à la ferme contaminée, désinfecter les routes menant au foyer d’infection ainsi que soumettre à des tests de dépistage des fermes d’élevage voisines.De son côté, le Premier ministre Kim Boo-kyum a ordonné aux ministères concernés de fortifier les clôtures des élevages dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon et de capturer les sangliers errant aux alentours plus intensivement, afin de prévenir la propagation de l’épizootie par ces derniers.