FMI : l’inflation mondiale devrait atteindre son pic cet automne

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) doit publier la semaine prochaine ses nouvelles prévisions économiques mondiales. Mais en amont de cela, il a anticipé une hausse des prix plus forte qu’estimé précédemment.De fait, l’institution de Washington prévoit que l'inflation mondiale devrait culminer cet automne, avant de revenir au niveau d'avant-COVID d'ici la mi-2022. Elle a précisé que « dans les pays avancés, l’inflation devrait atteindre un pic de 3,6 % en moyenne dans les derniers mois de cette année et baisser à environ 2 % d’ici le milieu de l’année prochaine ».Quant aux perspectives pour les marchés émergents et les économies en développement, elles montrent aussi « une baisse à environ 4 % en 2022 après un sommet de 6,8 % plus tard cette année ».Le FMI a également affirmé que l’inflation pourrait rester élevée plus longtemps que prévu, notamment en raison de la flambée des prix des logements dans les économies avancées comme dans les nations en développement, des pénuries d’approvisionnement et de l’augmentation rapide des cours des produits de base.