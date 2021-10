La balance courante reste excédentaire pour le 16e mois consécutif

Photo : KBS News

L'excédent des comptes courants de la Corée du Sud a bondi en août de 870 millions de dollars sur un an, à 7,51 milliards de dollars, a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Il s'agit du 16e mois consécutif de surplus.Concrètement, l’excédent commercial a été toujours robuste en dépit d’une légère baisse. De fait, il s’est chiffré à 5,64 milliards de dollars, soit 1,45 milliard de moins qu’un an plus tôt. Les exportations comme les importations ont progressé respectivement de 31 % et 42 % en glissement annuel.La hausse d’août de l’excédent courant est surtout à mettre au crédit du compte des services, qui a enregistré un surplus de 1 milliard de dollars, le deuxième plus élevé depuis octobre 2008, et ce tiré par l’envolée du solde des transports. Le SCFI, l’indice qui mesure les taux de fret maritime par conteneur, a flambé d’environ 265 % par rapport à il y a un an.Un bémol cependant, le déficit touristique s’est creusé, à 610 millions de dollars, contre 420 millions en août 2020.Le compte des revenus dits primaires ainsi que celui des capitaux et des finances ont eux aussi affiché un excédent.Enfin, quant au compte des investissements directs, ceux des sud-Coréens hors des frontières et des étrangers dans le pays du Matin clair ont tous deux grimpé.