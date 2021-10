Samsung Electronics est la 7e entreprise la plus convoitée par les étudiants des TIC

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics est arrivé à la septième position dans la liste des « employeurs les plus attractifs au monde 2021 » dans le domaine des TIC, publiée par le cabinet international de conseil en ressources humaines Universum. Il s’agit de sa meilleure performance.Universum mène, chaque année, une enquête auprès des étudiants des TIC, d’ingénierie et de gestion dans les principaux pays dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France ou encore l’Inde.Le géant sud-coréen de l’électronique figurait parmi les dix meilleures compagnies depuis 2016 en occupant soit le 10e, le 9e ou le 8e rang dans le domaine des TIC et de l’ingénierie.Cette année, le cabinet a divisé en deux cette catégorie. Dans les TIC, Samsung Electronics s’est hissé ainsi à la septième position en obtenant 26 802 voix.Ce sont les firmes américaines qui ont raflé les six premières places dans ce domaine, à savoir Google, Microsoft, IBM, Apple, Amazon et Intel.