Le gouvernement émet 1,3 milliard de dollars d’obligations de stabilisation des changes

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le gouvernement a de nouveau émis aujourd’hui des obligations de stabilisation de devises étrangères, cette fois pour un montant de 1,3 milliard de dollars. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Economie et des Finances.Pour être plus précis, il s’agit de titres libellés en monnaie américaine pour une somme de 500 millions de dollars, et en euro pour 700 millions d'euros, à échéance de dix ans et cinq ans respectivement, avec un taux d’intérêt de 1,769 % et de -0,053 %, les deuxièmes plus faibles.Pour rappel, les obligations en question sont émises pour relever le niveau des devises étrangères, qui sont donc incluses dans la réserve de change de la banque centrale.Les commandes de rachat sont quatre et six fois plus importantes que les montants des titres en dollar et en euro respectivement.A noter aussi que le gouvernement de Séoul a également émis des obligations « vertes » en euro. Une première en Asie.Dans un message posté sur son compte Facebook, le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a affirmé que le succès de ces opérations reflétait la confiance de la communauté internationale envers l’économie nationale dans un contexte d’incertitude due à la possibilité que la Fed américaine resserre bientôt sa politique monétaire et au risque de crise de liquidité chez Evergrande, le géant chinois de l'immobilier.