COVID-19 : le gouvernement entend modifier le système de soins face à une éventuelle escalade des contaminations

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 2 427 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été recensées en Corée du Sud. Plus de 78 % d’entre elles ont été identifiées dans la région métropolitaine, soit 833 à Séoul, 851 dans la province de Gyeonggi et 198 à Incheon.375 malades, soit 21 de plus qu’hier, se trouvent dans un état critique. Et avec huit nouveaux décès à déplorer, le taux de létalité est de 0,78 %.Le nombre de primo-vaccinés atteint quelque 39,8 millions, soit 77 % de la population. Parmi les 18 ans et plus, 90 % ont reçu la première dose de vaccin. Et 55 % de la population ont achevé le schéma vaccinal. Le gouvernement prévoit que plus de sept personnes sur 10 seront complètement vaccinées d’ici fin octobre.Dans ce contexte, les cas d’infection des individus entièrement vaccinés se multiplient. Ils représentaient 8 % de l’ensemble début septembre, mais ils ont désormais dépassé la barre des 20 %.Le nombre d'élèves contaminés progresse également, et exceptés les 18 ans vaccinés, leur chiffre a atteint son plus haut dans toutes les tranches d’âge.Le nombre d'étrangers nouvellement infectés est également en augmentation, soit un quart de l’ensemble, mais seulement 31 % d’entre eux ont été complètement vaccinés.Quant à la préparation du retour à la vie normale, le ministre de la Santé et du Bien-être a fait savoir, lors d’une séance de l’audit parlementaire, qu’il était en train de préparer le système de soins à domicile et de récupérer plus de lits pour les patients dans un état grave, en estimant que le nombre quotidien de nouveaux cas pourrait grimper jusqu’à 10 000.Kwon Deok-chul s’est également engagé à assouplir progressivement la restriction imposée aux rassemblements privés en concertation avec les autoentrepreneurs et les petits commerçants.D’autre part, le traitement anti-COVID à avaler, le Molnupiravir, développé par l’entreprise MSD, permettrait de réduire de moitié le risque d’hospitalisation et de décès tout en se montrant efficace contre les variants, d’après le résultat à mi-parcours de son troisième essai clinique.Le laboratoire multinational devrait bientôt déposer une demande d’approbation d’urgence à la FDA des Etats-Unis et auprès des autorités sud-coréennes avant la fin de l’année. La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong, a affirmé pouvoir y recourir si les personnes à haut risque sont testés positives.