COVID-19 : la vaccination à l’étranger désormais reconnue en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les personnes qui ont achevé leur schéma vaccinal anti-COVID à l’étranger et détiennent un document d’exemption de confinement bénéficient dès aujourd'hui de l’assouplissement des mesures préventives au même titre que celles vaccinées en Corée du Sud.Ainsi, les soldats américains et le corps diplomatique affectés dans le pays ainsi que leurs familles, entre autres, pourront en profiter.Pour obtenir cette reconnaissance, les intéressés doivent se présenter à un dispensaire de proximité avec un certificat prouvant leur vaccination et le document d’exemption de confinement. Le certificat numérique est téléchargeable via l’application mobile « COOV ».Les vaccins reconnus sont les suivants : Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopham et Sinovac.