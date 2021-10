Le tribunal donne gain de cause à la défunte sergent-chef Byun Hui-soo contre l’armée de terre

Photo : YONHAP News

A l’issue du procès engagé par la défunte ex-sergent-chef Byun Hui-soo contre sa démobilisation infligée par l’armée de terre, la justice a donné gain de cause, ce matin, à la plaignante en première instance.Le tribunal du district de Daejeon a rendu un verdict en ce sens contre l’armée de terre qui l’a démobilisée pour motif de « handicap mental et physique ».D’après les juges, étant donné que le changement de sexe par intervention chirurgicale est autorisé en Corée du Sud et que la plaignante avait déposé une demande en ce sens auprès du tribunal avant de rapporter ce fait aux autorités militaires, l’armée aurait dû juger de ses capacités selon les critères érigés pour les femmes.Concernant le fait que la famille de la défunte a hérité de son statut de plaignant, le tribunal l’a estimé conforme à la loi. Car, selon ce dernier, même si le statut de militaire ne peut pas être légué, comme elle a été démobilisée avant, sa famille peut récupérer le droit de réception de son salaire.Pour rappel, Byun a subi, en novembre 2019, une opération de chirurgie de réassignation sexuelle pendant ses vacances et souhaité servir comme femme militaire. L’armée de terre l’a démobilisée de force, en janvier 2020, jugeant qu’elle souffrait de handicap mental et physique de troisième degré. Elle a été retrouvée morte en mars dernier alors que son procès engagé contre l’armée était toujours en cours. Sa famille, qui a repris son statut de plaignant, a poursuivi le procès.De son côté, l’armée de terre a dit respecter cette sentence et décidera de faire appel ou non à cette décision après avoir examiné le texte du verdict.