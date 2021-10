Le gouvernement approuve 3 projets d’acheminement de produits médicaux et sanitaires vers la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé, aujourd’hui, avoir approuvé hier trois projets d’acheminement de biens médicaux et sanitaires vers la Corée du Nord proposés par des associations civiles.Selon un responsable du ministère, le gouvernement maintient la position selon laquelle la poursuite de la coopération humanitaire intercoréenne devrait se poursuivre indépendamment de la situation politique et militaire, en particulier en faveur des classes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes.L’ensemble des trois projets portent sur les domaines médical et sanitaire et sont financés par les fonds propres des associations concernées.Cependant, n'ont pas été dévoilées les modalités de ces programmes, telles que le nom des ONG, la liste des produits ou leur montant, compte tenu de la demande des associations et des répercussions que cette révélation pourrait avoir sur le bon déroulement des projets.